Lenny Kravitz schwört auf diese krasse Lebensweise

Auch zum Thema Altern hat Kravitz eine eindeutige Meinung: „Je länger man auf diesem Planeten lebt, desto mehr merkt man, dass Altern ganz anders ist, als man es sich vorgestellt hat“, sagte er. Die Zeit vergehe zwar, aber gleichzeitig fühle es sich für ihn an, als würden er wieder jünger werden: „Ich bin heute in besserer Form als vor zehn oder sogar zwanzig Jahren.“ Seine selbstbewusste Prognose: „In zehn Jahren werde ich in noch besserer Form sein als heute.“