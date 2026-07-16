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Mit 62 fitter denn je

Lenny Kravitz schwört auf diese krasse Lebensweise

Society International
16.07.2026 17:00
Lenny Kravitz trainiert fünf- bis sechsmal pro Woche, isst überwiegend vegan und kontrolliert ...
Lenny Kravitz trainiert fünf- bis sechsmal pro Woche, isst überwiegend vegan und kontrolliert seine Form ganz ohne Fitness-App – sondern mit seinen legendären Lederhosen.(Bild: Krone-Collage/www.photopress.at, www.instagram.com/lennykravitz)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Um seinen Sixpack beneiden ihn 40 Jahre jüngere Männer. Jetzt verrät Lenny Kravitz zum ersten Mal detailliert, wie er es schafft, die Zeit zurückzudrehen. Der 62-Jährige muss sich dafür an ein strenges Ernährungsprogramm und ein knallhartes Trainingspensum halten.

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Wie aus seiner neuen Titelgeschichte für das Magazin „Men‘s Health“ hervorgeht, schwitzt der Rockstar fünf- bis sechsmal pro Woche im Fitnessstudio. Bei seinen intensiven Trainingseinheiten setzt der Sänger seit rund 30 Jahren auf denselben Personal Trainer seines Vertrauens: Dodd Romero. Auch bei der Ernährung ist der Musiker äußerst diszipliniert., Kravitz isst seine erste Mahlzeit erst am späten Nachmittag, ernährt sich kohlenhydratarm und überwiegend vegan.

„Ich mache das nicht, weil ich bewusst Intervallfasten betreiben will – so bin ich einfach“, erklärte er. „Ich kann morgens einfach nicht aufstehen und sofort etwas essen.“ Seinen typischen Speiseplan beschrieb Kravitz so: „Normalerweise beginne ich mit einem Eiweiß-Omelett mit viel Gemüse. Danach trinke ich einen Proteinshake und später esse ich einen Salat.“

Lederhosen als „Messgerät“
Seine Form überprüft der Musiker übrigens nicht mit Fitness-Apps oder Smartwatches. Sein Maßstab sitzt unterhalb der Gürtellinie: „Ich kann das anhand meiner Lederhosen sehen“, ließ er durchblicken. „Wenn sie ein wenig eng werden, dann weiß ich, dass mein Fitnesslevel nachlässt.“

Der Star macht auch regelmäßig Work-out in den besagten Lederhosen oder auch in seinen Jeans. Aus gutem Grund: „Ich trage genau die Hosen beim Training, in denen ich auch auf der Bühne stehe“, verriet Kravitz. So könne er auch jederzeit und überall ein Work-out einschieben, ohne dafür Sportklamotten zu benötigen.

In diesem Video sieht man Lenny Kravitz bei einem seiner beeindruckenden Work-outs in einer engen Lederhose: 

Auch zum Thema Altern hat Kravitz eine eindeutige Meinung: „Je länger man auf diesem Planeten lebt, desto mehr merkt man, dass Altern ganz anders ist, als man es sich vorgestellt hat“, sagte er. Die Zeit vergehe zwar, aber gleichzeitig fühle es sich für ihn an, als würden er wieder jünger werden: „Ich bin heute in besserer Form als vor zehn oder sogar zwanzig Jahren.“ Seine selbstbewusste Prognose: „In zehn Jahren werde ich in noch besserer Form sein als heute.“

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Der Sänger schreibt seine ausgeprägte Arbeitsmoral seinem Großvater mütterlicherseits zu. Dieser habe ihm schon früh beigebracht, wie wichtig ein solides Fundament für alles sei, was man im Leben aufbauen wolle. Dieses Prinzip überträgt Kravitz heute auf seinen gesunden Lebensstil: „Fitness ist das Haus, die Disziplin ist das Fundament. Es ist die Arbeit, die man leistet, wenn niemand dabei zusieht.“

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