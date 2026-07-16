Sind die stärksten Mannschaften im WM-Finale?

Auch der Video Assistant Referee (VAR) sorgt weiterhin für Debatten. Zwar soll die Technologie für mehr Gerechtigkeit sorgen, doch manche Entscheidungen blieben für Zuschauer schwer nachvollziehbar. Für einige Fans stellt sich deshalb die Frage, ob sich tatsächlich ausschließlich die stärksten Mannschaften durchgesetzt oder ob auch Schiedsrichter- und VAR-Entscheidungen eine Rolle auf dem Weg ins Finale gespielt haben.