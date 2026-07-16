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Sind die stärksten Mannschaften im WM-Finale?

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16.07.2026 17:00
Am Sonntag wird ein letztes Mal das Logo des FIFA Worldcup 2026 das Fußballfeld zieren.
Am Sonntag wird ein letztes Mal das Logo des FIFA Worldcup 2026 das Fußballfeld zieren.(Bild: AFP/ARIC BECKER)
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Von Community

Argentinien und Spanien stehen im Finale der Fußball-WM 2026 – doch spielen damit tatsächlich die beiden stärksten Mannschaften des Turniers um den Weltmeistertitel? Unter Fans wird heftig diskutiert, ob aufgrund der sportlichen Leistung nicht andere Teilnehmer im Finale stehen müssten. Wie stehen Sie dazu?

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Trotz der starken Auftritte von Argentinien und Spanien gibt es auch kritische Stimmen. Einige Fans sind überzeugt, dass strittige Schiedsrichterentscheidungen den Turnierverlauf beeinflusst haben. Vor allem Argentinien sei ihrer Meinung nach in mehreren Szenen eher begünstigt worden, was in den sozialen Medien und Fußballforen intensiv diskutiert wird. 

Auch der Video Assistant Referee (VAR) sorgt weiterhin für Debatten. Zwar soll die Technologie für mehr Gerechtigkeit sorgen, doch manche Entscheidungen blieben für Zuschauer schwer nachvollziehbar. Für einige Fans stellt sich deshalb die Frage, ob sich tatsächlich ausschließlich die stärksten Mannschaften durchgesetzt oder ob auch Schiedsrichter- und VAR-Entscheidungen eine Rolle auf dem Weg ins Finale gespielt haben.

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Welche Mannschaften haben in dieser WM bisher am meisten überzeugt und weshalb? Wie fair fanden Sie die unterschiedlichen Spielverläufe und Schiri-Entscheidungen? Und was denken Sie, wer wird am Sonntag das Finale als Siegermannschaft beenden?

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