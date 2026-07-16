Kanzler schwört: „Ich kenne keine einzige Frage“

Stocker ist jedenfalls „gespannt auf die Fragen. Wahrscheinlich habe ich auch nicht auf alle eine Antwort. Aber mir geht es darum, ins Gespräch zu kommen.“ Er will „keine bestellten Fragen“ haben. Die Erkenntnise der Tour sollen natürlich zu politischen Ableitungen führen, die dann auch die Regierungspartner bekommen sollen. „Vordergründig ist für mich aber, dass ich als Kanzler die Fragen der Menschen höre!“