Mätthäus enthüllt schlimmsten Fehler von Tuchel

„Ich habe großen Respekt vor Thomas Tuchel, aber er hat sich verzockt! Und nicht zum ersten Mal, das hat er früher auch schon getan“, analysiert Lothar Matthäus in der „Bild“ das WM-Aus des deutschen England-Trainers gegen Argentinien.
Was der Rekordnationalspieler damit meint? Tuchel habe die 1:0-Führung viel zu früh verwalten wollen. Vor allem die Auswechslung von Declan Rice kann Matthäus gar nicht nachvollziehen. „Den Quarterback nimmt man in so einer Situation nicht vom Platz“, so der Weltmeister von 1990. Rice sei schließlich der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Engländer gewesen. Mit seinem Abgang habe England seine Stabilität verloren – und Argentinien plötzlich Räume gefunden, die vor allem Lionel Messi gut zu nutzen wusste.
England führte bis zur 85. Minute, hatte sich nach dem 1:0 aber immer weiter zurückgezogen. Argentinien nutzte das eiskalt aus, drehte die Partie innerhalb weniger Minuten und zog ins Finale gegen Spanien ein.
Damit schlägt Matthäus in eine ähnliche Kerbe wie Harry Kane. Der England-Kapitän kurz nach dem 1:2: „60 Minuten war es richtig gut, aber dann haben wir es nicht geschafft, den Gegner früh genug unter Druck zu setzen. Dadurch konnten sie immer mehr Momentum aufbauen und immer mehr Angriffe starten. Es ist ganz normal, dass man versucht, eine 1:0-Führung über die Zeit zu bringen. Aber es waren noch gut 20 Minuten plus Nachspielzeit. Das ist eine verdammt lange Zeit.“
„Coaching-Katastrophe“
Sogar noch schlimmer formulierte es Ex-England Kicker Chris Sutton. Er nannte es eine „Coaching-Katastrophe“ und warf die Frage auf, ob der Deutsche noch der richtige Mann für den Job sei. „Wenn man Messi und Argentinien erlaubt, dass sie auf einen zustürmen, dann sucht man förmlich nach Ärger“, sagte Wayne Rooney. Für Gary Lineker ist es „absolut unbegreiflich, dass man ausgerechnet gegen den besten Fußballspieler aller Zeiten die Taktik verfolgt, seine Spieler tief stehenzulassen“.
Auch Michael Owen hatte keine positiven Worte übrig. „Solange wir nicht verstehen, dass Mut und Courage bedeuten, unter Druck den Ball in den eigenen Reihen zu halten und das Spiel zu kontrollieren, wird das Ergebnis immer dasselbe sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.