Mätthäus enthüllt schlimmsten Fehler von Tuchel

Damit schlägt Matthäus in eine ähnliche Kerbe wie Harry Kane. Der England-Kapitän kurz nach dem 1:2: „60 Minuten war es richtig gut, aber dann haben wir es nicht geschafft, den Gegner früh genug unter Druck zu setzen. Dadurch konnten sie immer mehr Momentum aufbauen und immer mehr Angriffe starten. Es ist ganz normal, dass man versucht, eine 1:0-Führung über die Zeit zu bringen. Aber es waren noch gut 20 Minuten plus Nachspielzeit. Das ist eine verdammt lange Zeit.“