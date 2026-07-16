Technischer Defekt als Auslöser für Großbrand

Nun steht die Brandursache fest: „Es war keine Brandstiftung, sondern ein technischer Defekt“, bestätigt die Polizei. Das Feuer entzündete sich bei einem solarbetriebenen Elektrogerät. Die Ermittlungen sind damit abgeschlossen. Zur Schadenshöhe gibt es keine genauen Informationen – der Schaden ist aber jedenfalls immens.