Technischer Defekt als Auslöser für Großbrand

Die „Krone“ berichtete über den Großbrand am Sonntag in Anthering: Ein 150 Jahre altes und unbewohntes Wohnhaus samt Stall entflammte und löste einen Großeinsatz der umliegenden Feuerwehren aus. Nun steht fest: Ein technischer Defekt war die Brandursache, verrät die Polizei der „Krone“.
Das Wirtschaftsgebäude brannte lichterloh, das Wohnhaus wurde stark beschädigt. Gelöscht wurde auch mit dem Wasser vom nahen Freibad. Die „Krone“ war am Sonntag beim Brandeinsatz vor Ort. Stundenlang bemühten sich mehr als 140 Feuerwehrleute und bewahrten alle umliegenden Gebäude vor Schäden.
Nun steht die Brandursache fest: „Es war keine Brandstiftung, sondern ein technischer Defekt“, bestätigt die Polizei. Das Feuer entzündete sich bei einem solarbetriebenen Elektrogerät. Die Ermittlungen sind damit abgeschlossen. Zur Schadenshöhe gibt es keine genauen Informationen – der Schaden ist aber jedenfalls immens.
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