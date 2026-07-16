32-Jähriger schoss in Vorarlberg auf fahrenden Pkw

Die Ermittlungen der Polizei, die nach dem Drängler-Unfall auf der L50 in Göfis ihren Lauf nahmen, dauerten eine ganze Weile an. Am Ende wurden zwei Tatverdächtige ausgeforscht und festgenommen. Der Grund: Es handelte sich nicht um einen „normalen“ Raserunfall, sondern um eine Auseinandersetzung zwischen den jeweiligen Insassen der Fahrzeuge. In Streit geraten war man offenbar wegen eines Drogengeschäfts, das auf einem Parkplatz in Rankweil nicht zur Zufriedenheit aller Beteiligten verlaufen war. Auf der anschließenden Fahrt Richtung Göfis gab der Lenker des nachfolgenden Fahrzeugs mit einer Pistole mehrere Schüsse auf den Wagen vor ihm ab. Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.