Wer hat Hinweise? Steirerin seit Oktober vermisst

Wer hat diese Frau gesehen? Schon seit 18. Oktober 2025 wird die Steirerin vermisst – mehrere Suchaktionen rund um Sankt Lorenzen ob Murau (Steiermark) verliefen negativ. Jetzt wurde eine Öffentlichkeitsfahndung ausgerufen.
Am 18. Oktober 2025 verschwand die 86-jährige Steirerin von ihrer Wohnadresse in Sankt Lorenzen ob Murau. Ihr Sohn erstattete noch am selben Tag eine Abgängigkeitsanzeige bei der Polizei. Die Einsatzkräfte starteten mehrere große Suchaktionen – doch leider ohne Erfolg. Auch eine Suche mit Cobra-Tauchern brachte keine Erkenntnisse.
Jetzt sucht die Polizei öffentlich nach der Frau. Ein mittels Gerichtsbeschluss bestellter Abwesenheitskurator stimmt einer Öffentlichkeitsfahndung zu. Ein Unfall wir befürchtet.
Zur Person: Die 86-Jährige ist etwa 158 Zentimeter groß, hat eine sehr schlanke Statur und dunkles kurzes Haar. Sie trug einen blauen Pullover, eine blaue Hose, eine grüne Strickjacke sowie schwarze Schuhen.
Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Murau: 059 133/6360
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