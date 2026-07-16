Wer hat Hinweise? Steirerin seit Oktober vermisst

Am 18. Oktober 2025 verschwand die 86-jährige Steirerin von ihrer Wohnadresse in Sankt Lorenzen ob Murau. Ihr Sohn erstattete noch am selben Tag eine Abgängigkeitsanzeige bei der Polizei. Die Einsatzkräfte starteten mehrere große Suchaktionen – doch leider ohne Erfolg. Auch eine Suche mit Cobra-Tauchern brachte keine Erkenntnisse.