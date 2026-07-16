Wanderin (67) wurde von Felsbrocken erschlagen

Zu einem tragischen Unglück kam es am Donnerstag in Hüttschlag in Salzburg. Im Schödertal war eine Gruppe des Alpenvereins auf einer Wanderung unterwegs, als sich weit oberhalb der Gruppe ein Felsbrocken löste. Dieser traf eine 67-jährige Flachgauerin und verletzte sie tödlich.
Zwei Hubschrauberteams und 15 Bergretter aus Hüttschlag eilten zur Unglücksstelle, konnten der Flachgauerin aber nicht mehr helfen. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.
„Die Tote wurde vom Polizeihubschrauberteam ins Tal gebracht und wir haben die geschockten Gruppenmitglieder ins Tal begleitet“, sagt der Hüttschlag Ortsstellen- und Einsatzleiter, Markus Rettenwender. „Sie wurden von unseren Peers und dem RK- KIT-Team betreut.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.