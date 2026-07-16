Carmen Electra verrät ihr absolutes Dating-No-Go!

Wer bei Carmen Electra landen will, für den hat die Hollywood-Schönheit einen guten Tipp. Im Interview mit dem „Playboy“ enthüllte die 54-Jährige, was Männer beachten sollten, wenn sie bei ihr eine Chance haben wollen – und was für sie und andere Frauen in ihrer Altersgruppe ein „No-Go“ ist.
Das ehemalige Playmate, das in der aktuellen Ausgabe des US-„Playboy“ nun ein sexy Comeback feiert, nennt sich selbst „altmodisch“, wenn es ums Dating geht: „Ich bevorzuge es, wenn der Mann den ersten Schritt macht.“
„Klimpere mit den Wimpern wie Schmetterling“
Allerdings sei es durchaus schon vorgekommen, dass die schöne Carmen einem männlichen Objekt der Begierde eindeutige Zeichen gegeben habe, dass sie interessiert sei: „Ich habe da so einen bestimmten Gang, bei dem ich die Hüfte schwinge, während ich mit den Wimpern klimper wie ein Schmetterling.“
Doch am Ende muss er dann die Initiative ergreifen: „Wenn er wirklich auf mich steht, dann spricht er mich an oder steckt mir einen Zettel mit seiner Handynummer zu.“
„Das geht überhaupt nicht!“
Die Ex-Frau von Basketballstar Dennis Rodman erklärt den Männern zudem, was sie unbedingt beachten sollten, wenn sie bei Frauen in Carmens Alter anbandeln wollen: „Natürlich schätzen wir es, Textnachrichten zu bekommen oder angerufen zu werden.“
Doch dann sollte der Mann einen Fehler unbedingt vermeiden: „Du solltest auf keinen Fall um Mitternacht anrufen und vorschlagen, sich jetzt noch in einer Bar zu treffen – das geht überhaupt nicht!“
„Viel Spaß im Leben“
Electra hat auch Tipps für Frauen parat, die nach einer Scheidung wieder auf Verabredungen gehen wollen: „Wenn ihr in euren 40ern seid, dann seid ihr noch jung und solltet weiterhin richtig viel Spaß im Leben haben – genießt es!“
Nach ihren Erfahrungen sollte man sich unbedingt einen romantischen Partner suchen, „mit dem du es liebst, Zeit zu verbringen“. In ihrem Fall braucht sie einen Partner, den sie als Mensch liebt und der sie nicht runterzieht: „Ich liebe Künstler oder Leute, die sich für Kunst aller Art interessieren!“
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