Schüsse bei Geburtstagsparty: Cobra rückte aus

Ein eskalierter Streit bei einer Geburtstagsfeier im Kärntner Bezirk Spittal an der Drau hat in der Nacht auf Dienstag einen Cobra-Einsatz ausgelöst. Zwei Waffen wurden sichergestellt.
Ein 30-jähriger Slowake feierte in der Nacht auf Mittwoch seinen Geburtstag, als es zu einer Auseinandersetzung mit zwei Gästen kam. Bei den Kontrahenten handelt es sich um einen Mann aus Deutschland und einen aus Oberösterreich.
„Im Verlauf des Streits griff der Gastgeber zu einer Schreckschusspistole und gab zwei Schüsse in den Boden ab. Anschließend bedrohte er die beiden Männer mit der Waffe. Diese verließen daraufhin die Feier und erstatteten Anzeige“, heißt es seitens der Polizei.
Zur Sicherheit musste das Einsatzkommando Cobra alarmiert werden. Die Spezialbeamten trafen den 30-Jährigen an seiner Wohnadresse an. „Der Mann zeigte sich sofort geständig.“
Die Polizei stellte sowohl die Schreckschusspistole als auch eine Pistole der Marke Glock samt Munition sicher. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Ermittlungen laufen.
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