Sturm: „Verrückte Minuten“ und Transfer-Warnung

Ingolitsch hofft auf Verstärkungen

Ingolitsch war sehr zufrieden, sprach von einer „Leidensfähigkeit“, die seine Elf bewiesen habe. Er unterstrich auch dezidiert, dass im Sommer auf „Atmosphäre und Teamhygiene“ in der Mannschaft geachtet wurde. So seien diesbezüglich in den vergangenen Wochen Spieler aussortiert worden. „Was sich abseits des Platzes bei uns abspielt, hilft uns auch am Platz“, betonte Ingolitsch. Der Salzburger sah den geglückten Start in die Saison auch als gutes Omen für die anstehenden Aufgaben. „Das kann ein Multiplikator sein. Das gibt Vertrauen und ein gutes Gefühl in der Mannschaft.“