Rekord-Wintersturm
Vier Meter Neuschnee: Skiort völlig eingeschneit
Ein extremer Wintersturm hat das chilenischen Wintersportgebiet Portillo unter Schneemassen begraben. Innerhalb von wenigen Tagen fielen in dem Anden-Resort über vier Meter Neuschnee. Der Ort ist momentan komplett von der Außenwelt abgeschnitten.
Es ist derzeit nicht absehbar, wann der Ort wieder zu erreichen ist, heißt es auf der Facebook-Seite von Portillo. Sowohl der Land- als auch der Luftweg sind geschlossen.
Pisten und Lifte gesperrt
Die Rekordmenge an Neuschnee sorgt außerdem für eine erhöhte Lawinengefahr, weshalb alle Pisten und Lifte geschlossen werden mussten. Umfangreiche Sicherheits- und Räumarbeiten sind erforderlich, um den Betrieb dann schrittweise wieder aufnehmen zu können.
Viel Schnee in den Anden
Auch ein weiteres Skiresort in den Anden meldete erheblichen Schneefall. Valle Nevado kam auf rund 170 Zentimeter Neuschnee.
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