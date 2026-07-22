Prinzessin Delphine schockt im kessen Hintern-Mini

Jahrelang musste Delphine von Belgien (58) um ihre Anerkennung kämpfen. Erst ein jahrelanger Rechtsstreit und ein erzwungener DNA-Test bewiesen: Sie ist tatsächlich die uneheliche Tochter von Alt-König Albert II. Doch wer dachte, dass sich die Künstlerin nach ihrem Sieg leise in die royalen Reihen einfügt, irrt gewaltig.
Beim belgischen Nationalfeiertag war Prinzessin Delphine jedenfalls nicht zu übersehen!
Schrill, bunt, unübersehbar: Der Barbie-Look von Brüssel
Während König Philippe, Königin Mathilde und der Rest der Verwandtschaft auf gewohnt elegante, aber dezente Töne setzten, knallte es bei Delphine richtig im Kleiderschrank. Die royal gewordene Künstlerin erschien im ultimativen Barbie-Pink, inklusive eines frechen Minirocks, der nur von hinten zu sehen war!
So erklärte Delphine den Look
Das von Designer Bert De Coninck entworfene Kleid vereint historische Inspirationen mit moderner Pop-Ästhetik. Besonders ins Auge fielen die breiten Schulterpartien, die je nach Perspektive an ein Herz oder sogar an Engelsflügel erinnern.
Der kürzere Rücken greift Elemente der berühmten Tournürenkleider des 19. Jahrhunderts auf, deren üppige Drapierungen einst als „Pouf“ oder „Cul-de-Paris“ bekannt waren, erklärte die Prinzessin dem französischen Magazin „Point de Vue“.
Delphine wollte den historischen Stil jedoch bewusst jung und zeitgemäß interpretieren. „Ich liebe die Pop-Ästhetik. Sie wirkt fröhlich und hat einen leicht unkonventionellen Charme. Und in der heutigen Zeit ist das genau die Botschaft, die ich vermitteln wollte“, erklärte sie. Mit ihrem mutigen Fashion-Statement setzte die Prinzessin damit nicht nur auf Farbe und Extravaganz, sondern auch auf Optimismus und Individualität.
Für Delphine ist Mode nämlich keine Pflichtübung, sondern Kunst und eine Botschaft der Liebe und Stärke.
Erst die DNA, jetzt der große Auftritt
Der Auftritt zeigt einmal mehr: Prinzessin Delphine nutzt die große royale Bühne nach ihren ganz eigenen Regeln. Sie hat sich ihren Titel erkämpft – und genau das soll heute auch jeder sehen!
Ein schriller Befreiungsschlag in Pink, der im Brüsseler Palast sicherlich für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hat...
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