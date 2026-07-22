Prinzessin Delphine schockt im kessen Hintern-Mini

Delphine wollte den historischen Stil jedoch bewusst jung und zeitgemäß interpretieren. „Ich liebe die Pop-Ästhetik. Sie wirkt fröhlich und hat einen leicht unkonventionellen Charme. Und in der heutigen Zeit ist das genau die Botschaft, die ich vermitteln wollte“, erklärte sie. Mit ihrem mutigen Fashion-Statement setzte die Prinzessin damit nicht nur auf Farbe und Extravaganz, sondern auch auf Optimismus und Individualität.