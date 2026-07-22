Sanierung fix! Skigebiet ist offiziell gerettet

Jetzt ist es fix, das Skigebiet in Abtenau kann jetzt offiziell saniert werden und ist damit gerettet. Bis zur heutigen Tagsatzung im Insolvenzverfahren wurden laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) 57 Forderungen an die Karkogelbahnen im Gesamtbetrag von rund 6,29 Millionen Euro angemeldet. Davon werden Forderungen in Höhe von etwa 4,48 Millionen Euro als berechtigt anerkannt. Die restlichen rund 1,81 Millionen Euro werden bestritten.