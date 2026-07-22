Sanierung fix! Skigebiet ist offiziell gerettet

Das lange Warten hat ein Ende: Zwar galt die Sanierung des Skigebietes Abtenau als fix, jedoch brauchte es trotzdem die formelle Akzeptanz einer Sanierungsquote von 20 Prozent vor Gericht. Mittwochvormittag war es so weit: Die Gläubiger akzeptierten die Quote, das Skigebiet ist gerettet...
Jetzt ist es fix, das Skigebiet in Abtenau kann jetzt offiziell saniert werden und ist damit gerettet. Bis zur heutigen Tagsatzung im Insolvenzverfahren wurden laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) 57 Forderungen an die Karkogelbahnen im Gesamtbetrag von rund 6,29 Millionen Euro angemeldet. Davon werden Forderungen in Höhe von etwa 4,48 Millionen Euro als berechtigt anerkannt. Die restlichen rund 1,81 Millionen Euro werden bestritten.
Im Rahmen der Tagsatzung wurde folgender Sanierungsplan zur Abstimmung gebracht: Die Insolvenzgläubiger erhalten zur gänzlichen Befriedigung eine Quote von 20 Prozent ihrer Forderungen. Die Quote wird über den Masseverwalter ausgeschüttet.
Bei der heutigen Verhandlung im Landesgericht wurde der Sanierungsplan schließlich von einer entsprechenden Mehrheit akzeptiert und gilt daher angenommen.
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