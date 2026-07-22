Ukraine greift erneut russische Verteilzentren an

Selenskyj: In Verteilzentren auch militärische Güter gelagert

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verteidigte die Angriffe – als Ziele in Kiews Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg. Selenskyj behauptete, dass dort mit Sanktionen des Westens belegte Güter gelagert seien, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden könnten. Russische Kommentatoren meinten, dass die Ukraine so vor allem versuche, Widerstand in der Gesellschaft gegen den Krieg von Kremlchef Wladimir Putin zu schüren.