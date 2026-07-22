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Besitzerin geschockt

Unbekannte töten zwei Schafe und stehlen sie

Deutschland
22.07.2026 09:47
In Bielefeld wurden zwei Ouessantschafe kaltblütig ermordet.
In Bielefeld wurden zwei Ouessantschafe kaltblütig ermordet.(Bild: Gabriel - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tierbesitzer in Bielefeld sind geschockt über eine kaltblütige Tat: Unbekannte sind auf ihren Hof eingedrungen und haben offenbar zwei Ouessant-Schafe getötet. Anschließend haben sie die Tiere gestohlen.

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Am Mittwoch vergangener Woche hatte sie ihre Schafe noch auf der Weide gesehen. Als die Tierbesitzerin am Freitag wieder nach ihnen schauen wollte, waren sie plötzlich weg.

„Waren Teil der Familie“
Die junge Frau meldete sich auf Instagram mit einem emotionalen Video: „Ich habe keine Worte für das, was den beiden angetan wurde.“ Die Polizei bestätigte, dass die Ouessant-Schafe nicht von Wildtieren getötet wurden. Die Beamten ermitteln weiter in dem Fall.

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Weiterer Schaf-Mord in Harburg
Auch in Harburg wurde ein Schaf am Freitag vergangene Woche gestohlen. Nachdem die Besitzer tagelang nach dem Tier gesucht hatten, fanden sie seine Überreste schließlich nur 700 Meter von der Weide entfernt. Offenbar war es über einer Feuerstelle gegrillt worden. Tatverdächtig ist ein 23-jähriger Mann. Gegen ihn wird wegen Diebstahls sowie eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

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