Unbekannte töten zwei Schafe und stehlen sie

Weiterer Schaf-Mord in Harburg

Auch in Harburg wurde ein Schaf am Freitag vergangene Woche gestohlen. Nachdem die Besitzer tagelang nach dem Tier gesucht hatten, fanden sie seine Überreste schließlich nur 700 Meter von der Weide entfernt. Offenbar war es über einer Feuerstelle gegrillt worden. Tatverdächtig ist ein 23-jähriger Mann. Gegen ihn wird wegen Diebstahls sowie eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.