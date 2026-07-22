Besitzerin geschockt
Unbekannte töten zwei Schafe und stehlen sie
Tierbesitzer in Bielefeld sind geschockt über eine kaltblütige Tat: Unbekannte sind auf ihren Hof eingedrungen und haben offenbar zwei Ouessant-Schafe getötet. Anschließend haben sie die Tiere gestohlen.
Am Mittwoch vergangener Woche hatte sie ihre Schafe noch auf der Weide gesehen. Als die Tierbesitzerin am Freitag wieder nach ihnen schauen wollte, waren sie plötzlich weg.
„Waren Teil der Familie“
Die junge Frau meldete sich auf Instagram mit einem emotionalen Video: „Ich habe keine Worte für das, was den beiden angetan wurde.“ Die Polizei bestätigte, dass die Ouessant-Schafe nicht von Wildtieren getötet wurden. Die Beamten ermitteln weiter in dem Fall.
Weiterer Schaf-Mord in Harburg
Auch in Harburg wurde ein Schaf am Freitag vergangene Woche gestohlen. Nachdem die Besitzer tagelang nach dem Tier gesucht hatten, fanden sie seine Überreste schließlich nur 700 Meter von der Weide entfernt. Offenbar war es über einer Feuerstelle gegrillt worden. Tatverdächtig ist ein 23-jähriger Mann. Gegen ihn wird wegen Diebstahls sowie eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.