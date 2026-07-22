Nachbar schleudert Mann Hantelscheibe gegen Kopf

Hantelscheibe gegen Kopf geschleudert

Aus der verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich rasch eine körperliche: Der 55-Jährige griff zu einem Schuhlöffel und prügelte damit auf den 61-Jährigen ein. Dieser wurde am Unterarm verletzt und geriet dadurch offenbar noch mehr in Rage: Er schleuderte die Hantelscheibe gegen den Kopf seines Kontrahenten, der eine blutende Platzwunde erlitt.