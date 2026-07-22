Nachbar schleudert Mann Hantelscheibe gegen Kopf

Schuhlöffel gegen Hantelscheibe: Zwei Nachbarn gerieten am Dienstagabend wegen Lärmerregung im Wiener Bezirk Favoriten in Streit – und griffen dabei zu ungewöhnlichen „Waffen“. Die Auseinandersetzung endete mit einer blutenden Platzwunde und Anzeigen wegen Körperverletzung.
Ein 61-Jähriger ärgerte sich am Dienstagabend über Lärm, der aus der darüberliegenden Wohnung dröhnte. Der Mann schnappte daraufhin eine etwa 1,25 Kilogramm schwere Hantelscheibe und marschierte damit zu seinem 55-jährigen Nachbarn.
Hantelscheibe gegen Kopf geschleudert
Aus der verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich rasch eine körperliche: Der 55-Jährige griff zu einem Schuhlöffel und prügelte damit auf den 61-Jährigen ein. Dieser wurde am Unterarm verletzt und geriet dadurch offenbar noch mehr in Rage: Er schleuderte die Hantelscheibe gegen den Kopf seines Kontrahenten, der eine blutende Platzwunde erlitt.
Polizei und Rettung rückten an. Der 55-Jährige wurde ins Spital gebracht. Zudem wurde er wegen Verdachts der Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.
Der 61-Jährige wurde wegen Verdachts der schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen.
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