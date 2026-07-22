Bär tötet Ehepaar bei Angelausflug in Kanada

Leichen am Seeufer und im Dickicht

Als Verwandte das Paar nicht mehr am Telefon erreichen konnten, meldeten sie Deb und Jay bei der Polizei als vermisst. Polizisten rückten aus und machten einen schrecklichen Fund. Am Seeufer entdeckten sie die Leiche von Jay MacDonald. Nach langwieriger Suche konnten sie Leiche seiner Frau Deb am nächsten Tag im Dickicht neben der Angelhütte ausfindig machen.