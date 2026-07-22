Neue Kilger-Pleite: Nun werden Wohnungen verkauft

Für die Muttergesellschaft Domaines Kilger wurden nicht weniger als 83 Millionen Euro an Forderungen angemeldet, mehr als 50 Millionen Euro wurden bisher anerkannt. Weitere Insolvenzfälle betrafen etwa die Betreibergesellschaft von Schloss Gamlitz, die DK Wildtierzucht, eine Weinfirma und auch die Domaines Kilger Gastro GmbH, zu der der Jagl- und der Stupperhof zählen. Nun ist auch die Kilger KG mit Sitz in Leibnitz betroffen, wie die Kreditschutzverbände KSV1870 und AKV am Mittwoch mitteilen.