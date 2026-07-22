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In der Südsteiermark

Neue Kilger-Pleite: Nun werden Wohnungen verkauft

Steiermark
22.07.2026 10:23
Hans Kilger prägt die Südsteiermark seit 2015.
Hans Kilger prägt die Südsteiermark seit 2015.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Im südsteirischen Firmengeflecht des deutschen Investors Hans Kilger gibt es eine neue Insolvenz: Betroffen sind diesmal Wohnungen in Leibnitz und Heimschuh. Sie sollen nun verkauft werden. 

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Es ist mittlerweile fast ein halbes Jahr her, seit der Zusammenbruch des umfangreichen Firmen- und Beteiligungsgeflechts von Hans Kilger begann. Der Steuerberater aus Bayern war seit 2015 als Investor vor allem in der Südsteiermark aktiv gewesen und hatte zahlreiche Unternehmen im Bereich Tourismus und Landwirtschaft aufgekauft. 

Für die Muttergesellschaft Domaines Kilger wurden nicht weniger als 83 Millionen Euro an Forderungen angemeldet, mehr als 50 Millionen Euro wurden bisher anerkannt. Weitere Insolvenzfälle betrafen etwa die Betreibergesellschaft von Schloss Gamlitz, die DK Wildtierzucht, eine Weinfirma und auch die Domaines Kilger Gastro GmbH, zu der der Jagl- und der Stupperhof zählen. Nun ist auch die Kilger KG mit Sitz in Leibnitz betroffen, wie die Kreditschutzverbände KSV1870 und AKV am Mittwoch mitteilen. 

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Das Unternehmen besitzt Wohnungen samt Tiefgaragenplätzen in Leibnitz und Heimschuh, so Julia Liszt vom KSV. Sie sollen nun verkauft werden, mit dem Erlös soll die Sanierung der Firma finanziert werden, erklärt Markus Graf vom AKV. Grund für die Zahlungsunfähigkeit ist übrigens, dass die finanzierende Bank den gewährten Kredit fällig gestellt hat – die Bankverbindlichkeiten liegen bei 2,4 Millionen Euro. 

Kilger: „Wollen Verfahren nicht vorgreifen“
„Die Kilger KG verfügt über zwei Liegenschaften. Für das Unternehmen wurde gestern ein Sanierungsantrag eingebracht. Über den Antrag hat nun das zuständige Gericht zu entscheiden. Aus diesem Grund möchten wir dem weiteren Verfahren nicht vorgreifen und verweisen darauf, dass die rechtliche Beurteilung sowie die Entscheidung über die Eröffnung des Sanierungsverfahrens ausschließlich beim Gericht liegen“, heißt es auf „Krone“-Anfrage von Hans Kilger. 

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