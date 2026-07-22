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Filmstar starb mit 18!

Tote Kaylee Hottle: Vater vergibt dem Todesfahrer

Society International
22.07.2026 10:25
Weinend meldete sich der Vater von Kaylee Hottle vom Flughafen, um seine verstorbene Tochter ...
Weinend meldete sich der Vater von Kaylee Hottle vom Flughafen, um seine verstorbene Tochter zurückzuholen.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / REUTERS / Mario Anzuoni, Facebook/Joshua Hottle)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hollywood trauert um Kaylee Hottle, die nur 18 Jahre alt werden durfte. Die gehörlose Schauspielerin, die als Jia in den Blockbustern „Godzilla vs. Kong“ und „Godzilla x Kong: The New Empire“ weltweit bekannt wurde, verlor bei einem schweren Autounfall in Maryland ihr Leben. Nun gehen die emotionale Trauer ihrer Eltern und eine unglaubliche Botschaft ihres Vaters um die Welt.

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Die Bilder sind kaum zu ertragen. Mit feuchten Augen sitzt Joshua Hottle am Flughafen und richtet sich in einer Videobotschaft an Freunde, Fans und Unterstützer. Immer wieder kämpft er mit den Tränen. Seine Worte, in Gebärdensprache vorgetragen, treffen mitten ins Herz.

„Kaylees Mutter und ihre vier Geschwister sind am Boden zerstört“, erklärt er. Während die Familie gemeinsam zu Hause trauert, macht er sich auf den Weg nach Maryland, um den Leichnam seiner Tochter nach Hause zu bringen.

Kaylee Hottle, hier in einer Szene des Films „Godzilla vs. Kong“, wurde mit nur 18 Jahren aus ...
Kaylee Hottle, hier in einer Szene des Films „Godzilla vs. Kong“, wurde mit nur 18 Jahren aus dem Leben gerissen.(Bild: AP/Chuck Zlotnick)

Besonders bewegend: Joshua Hottle blickt direkt in die Kamera, wischt sich die Tränen aus dem Gesicht und sagt, wie dankbar er für die gemeinsame Zeit mit seiner Tochter sei. „Ich bin dankbar für die 18 Jahre, die wir zusammen hatten. Ich wünschte nur, es wären noch mehr gewesen.“ Ein Satz, der Tausende Fans in den sozialen Netzwerken zu Tränen rührt.

Das Unglaubliche: Vater vergibt dem Todesfahrer
Doch was Joshua Hottle anschließend sagt, lässt viele fassungslos zurück. Nach eigenen Angaben hat er bereits Kontakt zu dem 19-jährigen Fahrer aufgenommen, der am Steuer des Unfallwagens saß.

Statt Wut oder Vorwürfen wählt der Vater einen anderen Weg. „Ich habe dir vergeben. Lass dir von diesem Vorfall nicht den Rest deines Lebens ruinieren.“

Hier ist der berührende Post in Gebärdensprache eingebettet: 

Worte voller Größe, obwohl seine Familie gerade den schlimmsten Verlust ihres Lebens verkraften muss.

Auch die Mutter kämpft mit dem unermesslichen Verlust
Auch Kaylees Mutter Ketsi Hottle veröffentlichte eine emotionale Videobotschaft. In Gebärdensprache schildert sie ihren Schmerz über den Tod ihrer Tochter.

Ein Satz bleibt besonders hängen: „Ich spüre immer noch, dass Kaylee bei uns ist.“

Hier ist das zutiefst berührende Video der Mutter eingebunden:

Unfall mit nur 18 Jahren
Nach Angaben der Behörden saß Kaylee Hottle auf dem Beifahrersitz, als das Fahrzeug am frühen Dienstagmorgen von der Straße abkam und gegen ein Hindernis prallte.

Ermittler gehen derzeit davon aus, dass überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle gespielt haben könnte. Die junge Schauspielerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort konnten Ärzte jedoch nur noch ihren Tod feststellen. Der Fahrer erlitt Verletzungen, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

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Hollywood nimmt Abschied
Auch bei den Kollegen und Freunden der jungen Schauspielerin sitzt der Schock tief: Zahlreiche Stars meldeten sich nach Bekanntwerden der Tragödie zu Wort. Schauspielerin Rebecca Hall, die in den „Godzilla“-Filmen Kaylees Adoptivmutter spielte, zeigte sich auf Instagram „am Boden zerstört“.

Auch Millie Bobby Brown verabschiedete sich mit emotionalen Worten: „Ich bin zutiefst erschüttert. Wir werden dich sehr vermissen, Kaylee.“ Oscar-Preisträger Troy Kotsur erklärte, er finde kaum Worte für das Geschehene.

Ein Vorbild, das Millionen inspirierte
Kaylee Hottle war weit mehr als nur ein Filmstar. Als gehörlose Schauspielerin wurde sie für viele junge Menschen auf der ganzen Welt zum Vorbild. Mit ihrer Rolle als Jia begeisterte sie Millionen Kinobesucher und zeigte, dass Talent keine Grenzen kennt.

Jetzt bleibt die Erinnerung an eine junge Frau, deren Leben viel zu früh endete – und an einen Vater, der inmitten seines unfassbaren Schmerzes eine Botschaft der Vergebung sendet, die Menschen auf der ganzen Welt berührt.

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