Tote Kaylee Hottle: Vater vergibt dem Todesfahrer

Besonders bewegend: Joshua Hottle blickt direkt in die Kamera, wischt sich die Tränen aus dem Gesicht und sagt, wie dankbar er für die gemeinsame Zeit mit seiner Tochter sei. „Ich bin dankbar für die 18 Jahre, die wir zusammen hatten. Ich wünschte nur, es wären noch mehr gewesen.“ Ein Satz, der Tausende Fans in den sozialen Netzwerken zu Tränen rührt.