Schüsse in zwei Wiener Bezirken: Suche nach Tätern

Die Polizei macht Jagd auf mehrere Unbekannte, die in der Nacht auf Donnerstag in gleich zwei Wiener Bezirken für Angst und Schrecken gesorgt haben. Mehrere Menschen wurden aus einem Auto heraus mit einer Waffe bedroht, auf zwei von ihnen wurde sogar geschossen. Später konnte der offenbar genutzte Wagen verlassen vorgefunden werden, ebenso mehrere Airsoft-Kugeln. Die Fahndung nach den Tätern läuft.
Der erste Vorfall spielte sich in der Webgasse im Bezirk Mariahilf bei einem Imbissstand ab: Zwei Gäste wurden aus einem fahrenden Auto heraus von einem Unbekannten mit der Waffe bedroht. Sie sah täuschend echt aus, stellte sich aber später als Airsoft-Waffe heraus. Plötzlich drückte der Täter den Abzug, die beiden Opfer wurden am Rücken und an den Armen getroffen. Sie blieben aber unverletzt. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem Fahrzeug und dem Schützen verlief vorerst ergebnislos.
Drogen angeboten, Waffe gezückt
Kurze Zeit später, gegen 3.25 Uhr, meldete die Polizei einen ähnlichen Vorfall aus dem Bezirk Meidling. Ein 35-Jähriger wurde zunächst von drei Unbekannten aus einem Auto heraus angesprochen. Sie sollen ihm Suchtmittel zum Kauf angeboten haben. Der 35-Jährige zeigte jedoch keinerlei Interesse und lehnte ab, daraufhin zog einer der Unbekannten eine Schusswaffe und bedrohte ihn damit. Das Opfer konnte flüchten, die Täter fuhren davon.
Polizei findet Mietwagen mit Munition
Im Zuge der Amtshandlung und der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gingen bei der Polizei außerdem mehrere Meldungen von Anrainern über wahrgenommene Schüsse ein. Den Einsatzkräften gelang es schließlich, das mutmaßlich bei beiden Taten verwendete Fahrzeug ausfindig zu machen und sicherzustellen. Bei dem Pkw handelte es sich um einen Mietwagen. Im Fahrzeuginneren entdeckten die Beamten mehrere Airsoft-Kugeln. Die Suche nach den flüchtigen Unbekannten läuft auf Hochtouren.
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