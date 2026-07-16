Schüsse in zwei Wiener Bezirken: Suche nach Tätern

Der erste Vorfall spielte sich in der Webgasse im Bezirk Mariahilf bei einem Imbissstand ab: Zwei Gäste wurden aus einem fahrenden Auto heraus von einem Unbekannten mit der Waffe bedroht. Sie sah täuschend echt aus, stellte sich aber später als Airsoft-Waffe heraus. Plötzlich drückte der Täter den Abzug, die beiden Opfer wurden am Rücken und an den Armen getroffen. Sie blieben aber unverletzt. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem Fahrzeug und dem Schützen verlief vorerst ergebnislos.