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Und bei 1:1 Abseits?

England-Fans wütend! Messi-Foul vor Siegtreffer?

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
16.07.2026 11:38
Erneut gibt es Aufregung um einen Treffer der Argentinier.
Erneut gibt es Aufregung um einen Treffer der Argentinier.(Bild: AFP/THOMAS COEX)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Aufregung in England! Hätte der entscheidende 2:1-Treffer der Argentinier im WM-Halbfinale nicht zählen dürfen? Fans der „Three Lions“ sind jedenfalls empört, denn Bilder, die in den sozialen Medien zirkulieren, legen nahe, dass Lionel Messi kurz vor seinem Assist ein Foulspiel begangen hat. Doch damit nicht genug, auch um den Ausgleichstreffer gibt es Spekulationen. 

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Kaum ein Match der Argentinier bei dieser WM, bei dem es keine Aufregung gibt. So auch im dramatischen Halbfinale gegen England. In diesem Fall sind gleich beide Treffer des Titelverteidigers unter Verdacht geraten. In den sozialen Netzwerken ist die Empörung unter den Fans der englischen Fußball-Nationalmannschaft groß.

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Zunächst soll Messi vor dem 1:1 in der 85. Minute im Abseits gestanden sein. Einige Aufnahmen, die derzeit zirkulieren, legen zumindest die Vermutung nahe. Allerdings steht der Linienrichter direkt daneben und auch der VAR sah sich nicht zum Einschreiten genötigt.

Verschwörung um Messi?
Für viele Fans ist dies aber nur Teil einer FIFA-Verschwörung. „Betrug“ und „Diebstahl“ kommentieren zahlreiche User die entsprechenden Fotos auf diversen Plattformen. Zumal es nicht das erste Mal ist, dass Argentinien ein Match in den letzten Minuten drehte und es dabei zu Szenen kam, die Spielraum für Debatten offenließen.

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Die größere Aufregung herrscht in England aber um das entscheidende 2:1 von Lautaro Martinez in der Nachspielzeit. Wiederum steht Messi im Fokus. Auf Aufnahmen ist zu sehen, wie der Superstar unmittelbar vor der entscheidenden Szene mit England-Verteidiger Djed Spence in einen Zweikampf geht. Dabei scheint es so, als ob Messi den Fuß des Engländers trifft und es demnach ein klares Foulspiel gewesen wäre. 

Spence ließ sich nicht fallen, sondern versuchte, Messi am Flanken zu hindern. Der Routinier setzte sich aber durch und lieferte den entscheidenden Assist. Die Wut bei den England-Fans ist groß. „Messis Tritt gegen Spence vor Lautaros Tor – warum funktioniert der VAR nur, wenn das Tor gegen Argentinien fällt?“, fragt sich etwa ein User. „Wie konnte das nicht als Foul gepfiffen werden?“, klagen auch andere verzweifelte und wütende Fans. 

Der VAR hat jedenfalls auch in dieser Szene nicht eingegriffen. Andere Aufnahmen vermitteln zudem ein nicht so klares Bild, wie es zunächst scheint. Demnach habe Messi den Fuß des Engländers verfehlt und so auch kein Foul begangen. So oder so wird sich die Aufregung nicht schnell legen. 

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