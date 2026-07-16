England-Fans wütend! Messi-Foul vor Siegtreffer?

Die größere Aufregung herrscht in England aber um das entscheidende 2:1 von Lautaro Martinez in der Nachspielzeit. Wiederum steht Messi im Fokus. Auf Aufnahmen ist zu sehen, wie der Superstar unmittelbar vor der entscheidenden Szene mit England-Verteidiger Djed Spence in einen Zweikampf geht. Dabei scheint es so, als ob Messi den Fuß des Engländers trifft und es demnach ein klares Foulspiel gewesen wäre.