Sieben Männer nach Raubserie in Wien gefasst

Gruppe aus drei bis fünf maskierten Männern

Die Überfälle ereigneten sich in der Nacht vom 22. auf den 23. Mai. Damals berichteten die Opfer, von Gruppen aus drei bis fünf maskierten Männern attackiert worden zu sein. Die Täter trugen laut Polizei teilweise Sturmhauben und waren mit Pistolen bewaffnet. Sie bedrohten ihre Opfer und zwangen sie, Bargeld sowie Wertgegenstände herauszugeben. In zwei Fällen soll sogar geschossen worden sein. Anschließend flüchteten die Männer jeweils mit einem Auto.