Kinder vertauscht: Mütter stillten falsche Babys

DNA-Test brachte Klarheit

Erst vor der Entlassung fiel der Irrtum zufällig auf: Die beiden Mütter begegneten sich bei einer abschließenden Untersuchung und eine äußerte ihre Zweifel und sie überprüfte die Nummer, die auf dem Armband ihres Kindes vermerkt war: Es war nicht diejenige, die das Kind kurz nach der Geburt hatte. Ein DNA-Test brachte schließlich die Wahrheit ans Licht.