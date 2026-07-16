Dringende Reparatur: Westautobahn wird gesperrt

Ausweichroute über Bundesstraße

Für die Dauer der Arbeiten wird der Verkehr von der Autobahn bei der Anschlussstelle Haag abgeleitet. Die ausgeschilderte Route führt die Fahrer über die Wiener Straße (B1) parallel zur Autobahn. Bei der Anschlussstelle St. Valentin kann der Verkehr anschließend wieder auf die A1 auffahren.