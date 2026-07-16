Dringende Reparatur: Westautobahn wird gesperrt

Wegen dringender Reparaturen an der Fahrbahn muss die Westautobahn in der Nacht von Donnerstag auf Freitag für mehrere Stunden gesperrt werden. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Haag und St. Valentin in Fahrtrichtung Salzburg. Eine Umleitung wird eingerichtet.
Verkehrsteilnehmer auf der A1 Westautobahn müssen sich auf eine nächtliche Sperre einstellen. Die Asfinag teilt mit, dass der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Haag und St. Valentin betroffen ist.
Die Sperre gilt ausschließlich für die Richtungsfahrbahn Salzburg. Sie beginnt am Donnerstag, dem 16. Juli, um 20 Uhr und dauert bis spätestens 5 Uhr am Freitagmorgen, dem 17. Juli. Ziel ist, die Arbeiten zügig abzuschließen, um den morgendlichen Pendlerverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.
Schadstellen im Beton
Grund für die doch recht kurzfristig anberaumte Sperre: drei entdeckte Schadstellen an der Betonfahrbahn. Diese stellen laut Asfinag ein unmittelbares Sicherheitsrisiko dar, eine umgehende Instandsetzung ist unumgänglich.
„Eine Verschiebung würde die Verkehrssicherheit gefährden und könnte zu weiteren Fahrbahnschäden führen. Die Sperre ist nötig, da die Schäden im bestehenden Baustellenbereich entstanden waren, und daher nicht genügend Platz zur Verfügung steht, die Arbeiten unter laufendem Verkehr durchzuführen“, so der Verkehrsklub.
Ausweichroute über Bundesstraße
Für die Dauer der Arbeiten wird der Verkehr von der Autobahn bei der Anschlussstelle Haag abgeleitet. Die ausgeschilderte Route führt die Fahrer über die Wiener Straße (B1) parallel zur Autobahn. Bei der Anschlussstelle St. Valentin kann der Verkehr anschließend wieder auf die A1 auffahren.
Die Asfinag rät jedenfalls, mehr Zeit einzuplanen.
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