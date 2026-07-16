Besetztes Ukraine-AKW: Drohne tötet Chefingenieur

Chefingenieur wechselte die Seiten

Eine Stellungnahme der Ukraine zu dem Angriff lag zunächst nicht vor. Es ist aber gut möglich, dass Jakowlew ins Visier von Kiew geriet. Der gebürtige Ukrainer arbeitete schon vor der russischen Invasion im AKW Saporischschja und soll nach der Übernahme laut ukrainischen Medien freiwillig mit den Besatzern kollaboriert haben. Er bekam einen russischen Pass und wurde von Rosatom zum Chefingenieur befördert. In dieser Position soll er geholfen haben, das AKW als Druckmittel einzusetzen. Zudem sei er an terroristischen Aktivitäten beteiligt gewesen, so der Vorwurf aus der Ukraine.