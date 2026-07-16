Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gezielter Anschlag?

Besetztes Ukraine-AKW: Drohne tötet Chefingenieur

Ukraine-Krieg
16.07.2026 11:44
Russland hält das Kernkraftwerk seit März 2022 besetzt.
Russland hält das Kernkraftwerk seit März 2022 besetzt.(Bild: AFP/ANDREY BORODULIN)
Porträt von Matthias Fuchs
Von Matthias Fuchs

Der Chefingenieur des besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ist bei einem Drohnenangriff getötet worden. Russland wirft der Ukraine „gezielten Terror“ vor, Kiew schweigt. Der gebürtige ukrainische Kernkraftexperte hatte aber kurz nach der russischen Invasion die Seiten gewechselt ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Situation um das größte Atomkraftwerk Europas bleibt heikel. Immer wieder ist die seit März 2022 von Russland besetzte Anlage von Kriegshandlungen betroffen. Mehrmals kam es auch zu Schäden, die die Internationale Atomenergiebehörde IAEA alarmierten. Jetzt traf es offenbar den von den Besatzern eingesetzten Chefingenieur, Alexander Jakowlew.

Kampfdrohne traf Dienstwagen
„Eine Drohne der ukrainischen Streitkräfte griff einen Dienstwagen des AKWs an der Grenze zwischen dem Werksgelände des Kraftwerks und der Stadt Enerhodar an“, erklärte der Chef des russischen Atomkonzerns Rosatom, Alexej Lichatschow.

Der AKW-Chefingenieur sei durch diesen „gezielten Terroranschlag des Kiewer Regimes“ getötet worden, so Lichatschow. Auch der Fahrer des Dienstwagens sei umgekommen. Jakowlew habe „sein ganzes Leben der Kernenergie gewidmet und sei gewissermaßen an seinem Gefechtsposten gestorben“, so der Rosatom-Chef.

In Moskau reagierte das Außenministerium sofort. Sprecherin Maria Sacharowa verlangte allen voran von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), den Vorfall zu verurteilen – was IAEA-Chef Rafael Grossi wenig später dann auch tat. Er sprach von einem „inakzeptablen“ Vorfall, der die nukleare Sicherheit gefährde. Alle Angriffe auf Atomanlagen und deren Personal müssten eingestellt werden, forderte er.

Chefingenieur wechselte die Seiten
Eine Stellungnahme der Ukraine zu dem Angriff lag zunächst nicht vor. Es ist aber gut möglich, dass Jakowlew ins Visier von Kiew geriet. Der gebürtige Ukrainer arbeitete schon vor der russischen Invasion im AKW Saporischschja und soll nach der Übernahme laut ukrainischen Medien freiwillig mit den Besatzern kollaboriert haben. Er bekam einen russischen Pass und wurde von Rosatom zum Chefingenieur befördert. In dieser Position soll er geholfen haben, das AKW als Druckmittel einzusetzen. Zudem sei er an terroristischen Aktivitäten beteiligt gewesen, so der Vorwurf aus der Ukraine.

Lesen Sie auch:
Das AKW ist immer wieder von Kriegshandlungen betroffen, zuletzt von einem Drohnenangriff. ...
Stromleitung defekt
IAEA: Schäden am AKW Saporischschja repariert
07.06.2026

Auf dem Gelände des Atomkraftwerks, dessen Reaktoren heruntergefahren wurden, sind Hunderte russische Nationalgardisten stationiert. Russland nutzt das AKW als Deckung, um von Feldern südlich der Anlage Raketen auf die Ukraine abzuschießen.

Wieder tödliche Raketenangriffe
Erst in der Nacht auf Donnerstag gab es wieder tödliche russische Angriffe. In der Region Saporischschja meldeten die Behörden mindestens fünf Tote und viele Verletzte. Allein in der gleichnamigen Gebietshauptstadt seien drei Menschen getötet und 15 verletzt worden. Saporischschja ist nur etwas über 20 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Aufgrund der ständigen russischen Angriffe mit Drohnen, Bomben und Raketen herrscht in der Industriestadt fast rund um die Uhr Luftalarm.

Löscharbeiten nach einem Raketeneinschlag in Kiew
Löscharbeiten nach einem Raketeneinschlag in Kiew(Bild: AP)

Auch die Hauptstadt Kiew wurde in der Nacht ein weiteres Mal mit ballistischen Raketen angegriffe. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko gab es Einschläge in zwei Stadtteilen. In einem Lager im Westen der Stadt und einem unbewohnten Haus in einem östlichen Stadtbezirk seien Brände ausgebrochen. Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge feuerte das russische Militär in zwei Wellen mindestens acht Raketen auf die Dreimillionenstadt und ihre Umgebung ab. Bei dem Angriff wurden zwei Menschen getötet und sechs weitere verletzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ukraine-Krieg
16.07.2026 11:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Influencerin packt aus
Was ist in Sozialen Medien eigentlich noch echt?
Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
152.045 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
128.183 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Forum
„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“
111.717 mal gelesen
Für ein frisch gezapftes kleines Bier müssen Gäste in Tirol bis zu 5,20 Euro hinblättern.
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1462 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
900 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Außenpolitik
Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“
793 mal kommentiert
Präsident Trump am Dienstag im Oval Office
Mehr Ukraine-Krieg
Geht nach hinten los
Gefährlich: Russen-Waffe feuert plötzlich im Kreis
Putins letztes Mittel?
Ballistische Raketen schlagen ein: Brände in Kiew
„Häufig und präzise“
Russland greift Spitäler in der Ukraine gezielt an
Kampf gegen Islamisten
Russland und Ukraine wollen Mosambik helfen
In besetzten Gebieten
Ukrainer müssen für Versorgung Russen werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf