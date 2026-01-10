Vorteilswelt
FCC gibt grünes Licht

SpaceX darf 7500 neue Starlink-Satelliten starten

Web
10.01.2026 11:21
SpaceX ist mit seinem Netzwerk Starlink, das aus rund 9400 Satelliten besteht, bereits der ...
SpaceX ist mit seinem Netzwerk Starlink, das aus rund 9400 Satelliten besteht, bereits der weltgrößte Satellitenbetreiber.(Bild: AP/Craig Bailey)

Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX hat die Genehmigung für den Start von 7500 weiteren Starlink-Satelliten der zweiten Generation erhalten. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der genehmigten Satelliten auf 15.000, wie die US-Kommunikationsbehörde FCC am Freitag mitteilte.

„Diese Genehmigung der FCC ist eine entscheidende Wende, um Dienste der nächsten Generation zu ermöglichen“, sagte der FCC-Vorsitzende Brendan Carr. Die Behörde habe SpaceX grünes Licht gegeben, „beispiellose Satelliten-Breitbandfähigkeiten zu liefern“. Mit den zusätzlichen Satelliten soll der Internetdienst weltweit ausgebaut und eine direkte Mobilfunkverbindung außerhalb der USA ermöglicht werden.

Das Unternehmen muss die Hälfte der nun genehmigten Satelliten bis zum 1. Dezember 2028 starten und in Betrieb nehmen, die restlichen bis Dezember 2031. SpaceX hatte ursprünglich die Genehmigung für fast 30.000 Satelliten beantragt. Eine Entscheidung über die verbleibenden knapp 15.000 Satelliten wurde jedoch von der FCC zurückgestellt.

SpaceX ist mit seinem Netzwerk Starlink, das aus rund 9400 Satelliten besteht, bereits der weltgrößte Satellitenbetreiber. Die Vorgängerin von FCC-Chef Carr, Jessica Rosenworcel, hatte 2024 mehr Wettbewerb für Starlink gefordert. Sie wies damals darauf hin, dass das Unternehmen fast zwei Drittel aller aktiven Satelliten kontrolliere.

