Ried-Zugang traf schon gegen Barcelona und Monaco

Spannender Neuzugang aus Dänemark für Fußball-Bundesligist SV Ried: Der 20-jährige Flügelflitzer Tobias Lund Jensen traf sogar schon gegen Barcelona und AS Monaco . . .
Tobias Lund Jensen wurde in der Akademie von Club Brugge ausgebildet und gilt als schneller, technisch starker Offensivspieler. Bereits in jungen Jahren sammelte er internationale Erfahrung auf höchstem Nachwuchsniveau. Besonders beeindruckend: In der UEFA Youth League machte Jensen europaweit auf sich aufmerksam. Im November 2025 traf er beim überraschenden 2:0-Sieg von Club Brugge gegen den großen FC Barcelona. Wenige Monate später wurde er gegen AS Monaco sogar zum Matchwinner und erzielte beim 3:2-Erfolg gleich zwei Tore. Für die SV Ried könnte der junge Däne daher ein echter Gewinn sein . . .
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