Gaucho-Comeback 2.0 – Argentinien folgt Spanien!

Egal was passiert, Argentinien zieht immer wieder den Kopf aus der Schlinge. Gegen Ägypten müssen die Gauchos bereits fast die Koffer packen und auch gegen England sieht es lange Zeit nicht gut aus. In „Sportkrone Inside“ gibt es alles zum erneuten Finaleinzug Argentiniens sowie die Einschätzung vor dem Endspiel gegen Spanien. Frankreich und England bleibt am Ende nur das Spiel um Platz drei.