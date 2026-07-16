Australische Regierung richtet eigenes KI-Büro ein

Nach den Plänen müssen große KI-Rechenzentren unter anderem ihren Wasserverbrauch möglichst gering halten und die Kosten für den Anschluss an das Stromnetz übernehmen. Außerdem sollen die Betreiber mindestens so viel Energie in das Netz einspeisen, wie ihre Anlagen verbrauchen. Australischen Medien zufolge ist Australien das erste Land der Welt, das einen nationalen Regulierungsrahmen für KI gesetzlich verankern will.