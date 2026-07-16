Buhrufe und Anfeindungen: Pogacar lässt es kalt!

„Ich denke dabei immer an Tennis – an Novak Djokovic und seine mentale Stärke, die er hat. Er hatte in dieser Hinsicht eine der schwierigsten Karrieren und musste viele Pfiffe ertragen, manchmal ohne ersichtlichen Grund, obwohl er einer der Größten aller Zeiten ist. Wenn mich also jemand ausbuht, denke ich an Novak Djokovic und lasse mich von ihm inspirieren“, sagte der überlegene Tour-Spitzenreiter aus dem Emirates-Rennstall.