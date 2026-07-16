Erneuter Waldbrand im Pongau: Heli im Einsatz

Flammen breiteten sich schnell aus

Laut Abschnittsfeuerwehrkommandant Christian Lackner sind Latschen auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern in unwegsamem Gelände in Brand geraten. Die Ursache des Feuers könnte ein Gewitter in der Nacht gewesen sein, wird vermutet. Um ausreichend Einsatzkräfte und Spezialausrüstung an die Brandstelle zu bringen, wurde der Sonderalarmplan der Stufe 2 ausgelöst.