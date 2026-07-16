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Profiteur des KI-Hypes

Chipgigant TSMC steigerte Gewinn um 77 Prozent

Digital
16.07.2026 09:52
Der Chipfertiger TSMC aus Taiwan ist Profiteur des KI-Booms.
Der Chipfertiger TSMC aus Taiwan ist Profiteur des KI-Booms.(Bild: AFP/I-HWA CHENG)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der taiwanesische Chiphersteller TSMC hat im zweiten Quartal dank eines starken Umsatzanstiegs und gestiegener Margen deutlich mehr verdient. Der Überschuss legte um 77 Prozent auf knapp 707 Milliarden taiwanesische Dollar (19,2 Milliarden Euro) zu

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Dies teilte der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger am Donnerstag in Hsinchu mit. Damit übertraf TSMC die Erwartungen der Experten. Der Umsatz zog wegen der hohen Chipnachfrage infolge des KI-Booms um 36 Prozent auf 1,27 Billionen an.

TSMC gehört nach einer Aktienkursrally von fast 120 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten inzwischen zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Aktuell ist der Konzern an der Börse umgerechnet knapp 2 Billionen Dollar (1,75 Billionen Euro) wert. 

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Damit liegt TSMC als erster nicht-amerikanischer Konzern hinter Nivdia, Apple, Alphabet, Microsoft und Amazon weltweit auf Rang sechs.

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