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„Ozark“-Star Julia Garner & Mark Foster: Ehe-Aus!

Society International
16.07.2026 11:42
Schauspielerin Julia Garner und Musiker Mark Foster sollen sich nach mehr als sechs Ehejahren ...
Schauspielerin Julia Garner und Musiker Mark Foster sollen sich nach mehr als sechs Ehejahren getrennt haben.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Presley Ann)
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Von krone.at

Ehe-Aus bei Julia Garner und Mark Foster: Wie das „People“-Magazin berichtete, gehen die Schauspielerin und der Musiker mehr als sechs Jahre nach dem Jawort nun getrennte Wege.

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Offiziell bestätigt wurde die Trennung bislang weder von Garner noch von Foster. Doch beide haben bereits gemeinsame Fotos aus ihren Instagram-Profilen gelöscht.

Romantischer Antrag
Garner, die unter anderem in den Netflix-Serien „Ozark“ und „Inventing Anna“ mitspielte, und der Frontmann der Band Foster the People lernten sich 2013 beim Sundance Film Festival kennen. Erst einige Jahre später fanden die beiden via Instagram schließlich zueinander. 

Julia Garner und Mark Foster sagten 2019 Ja, nach fast sieben Jahren soll die Liebe nun ...
Julia Garner und Mark Foster sagten 2019 Ja, nach fast sieben Jahren soll die Liebe nun zerbrochen sein.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)

2019 verlobten sich die beiden während einer Reise nach Montana – mit einer romantischen Liebes-Geste von Foster. „Er las mir ein Gedicht vor, das er für mich geschrieben hatte, und als er fertig war, ging er auf die Knie und fragte mich, ob ich ihn heiraten möchte“, verriet Garner nach dem Antrag der „Vogue“.

Lovesong zur Hochzeit
Noch im selben Jahr feierte das Promi-Pärchen Hochzeit. Und auch bei der intimen Feier in New York gab es für die Schauspielerin eine Überraschung. Denn für den gemeinsamen Hochzeitstanz hatte Foster den Song „Lovers in a Stream“ geschrieben.

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Als Garner 2023 schließlich einen Golden Globe für ihre Rolle in „Ozark“ gewann, richtete sie auch an ihren Ehemann liebevolle Worte. „Ich möchte meinem Team danken, das mich seit Jahren begleitet, meinem Ehemann Mark – ich liebe dich.“

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