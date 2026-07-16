Jugendliche Intensivtäter: Hilft Hausarrest?

Ihre Meinung zählt!

Was halten Sie von der Maßnahme, Hausarrest in Heimen einzuführen? Wie viel Erfolg versprechen Sie sich dadurch? Wie sollte Ihrer Meinung nach mit unmündigen Straftätern unter 14 Jahren umgegangen werden? Welche weiteren Maßnahmen sind erforderlich, um Kinder und Jugendliche wieder auf den rechten Weg zu führen?