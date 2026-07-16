Jugendliche Intensivtäter: Hilft Hausarrest?

Immer häufiger berichten wir von straffälligen Minderjährigen und Jugendbanden, die für Unruhe sorgen und Gewalt ausüben. Die Täter fallen dabei vielfach auch unter die Strafmündigkeitsgrenze von 14 Jahren, oft leben sie in Heimen. Unsere Frage des Tages vom 16. Juli lautet: „Immer mehr jugendliche Intensivtäter aus Heimen: Hilft Hausarrest?“
Ihre Meinung zählt!
Was halten Sie von der Maßnahme, Hausarrest in Heimen einzuführen? Wie viel Erfolg versprechen Sie sich dadurch? Wie sollte Ihrer Meinung nach mit unmündigen Straftätern unter 14 Jahren umgegangen werden? Welche weiteren Maßnahmen sind erforderlich, um Kinder und Jugendliche wieder auf den rechten Weg zu führen?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
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