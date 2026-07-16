Keshas gruseliges Hobby schreckt Hetero-Männer ab

Neben dem Schmuck hat Kesha noch eine ungewöhnlichere Verwendung für ihre Sammlung gefunden. „Ich habe angefangen, sie überall in meinem Zuhause in kleinen Gläsern aufzustellen“, verriet sie. Die ,Timber‘-Interpretin erklärte, sie sei ein „Popstar“, der „eure Zähne braucht“, und wies darauf hin, dass diese sonst verschwendet würden. „Spült ihr sie etwa die Toilette herunter? Wo landen sie? Gebt sie mir. Kann ich sie wirklich haben? Das ist kein Scherz und keine Show“, sagte sie.