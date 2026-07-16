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„Schickt mir Zähne“

Keshas gruseliges Hobby schreckt Hetero-Männer ab

Society International
16.07.2026 12:18
Kesha sammelt seit Jahren menschliche Zähne, fertigt daraus Schmuck an und bewahrt viele ...
Kesha sammelt seit Jahren menschliche Zähne, fertigt daraus Schmuck an und bewahrt viele Exemplare in Gläsern auf. Ihren Fans macht die Sängerin sogar ein ungewöhnliches Angebot: „Schickt sie mir!“(Bild: AFP/KEVIN WINTER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gänsehaut statt Glamour: Kesha hat eine ungewöhnliche Leidenschaft entwickelt: Die Sängerin hortet seit Jahren menschliche Zähne, Weisheitszähne von Katzen, die gebackene Plazenta ihrer Mutter und macht daraus allerlei Schmuckstücke. Das beste daran sei, Hetero-Männer damit abzuschrecken. 

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Wie die 39-Jährige jetzt verriet, begann alles mit ihrer regelrechten Obsession für ihre Fans. Im Podcast „Las Culturistas“ gestand die Musikerin offen: „Wisst ihr, dass ich Zähne sammle? Ja, tue ich. Schickt sie mir.“ Der Ursprung ihrer makabren Sammlung? Ein Fan erzählte ihr einst, sein Kind habe einen Milchzahn verloren. Kesha zögerte keine Sekunde: „Kann ich ihn haben?“ Aus einem einzelnen Zahn wurde im Laufe der Jahre eine beachtliche Sammlung. Heute verarbeitet die Popstars die kuriosen Fundstücke zu Ketten, Ohrringen und anderen Schmuckstücken.

„Schreckt Hetero-Männer ab“
„Ich habe eine Halskette, einen Ohrring, dann einen Gürtel und eine Krone gemacht“, zählte sie auf. „Dann habe ich einfach angefangen, sie zu sammeln, weil es heterosexuelle Männer irgendwie abschreckt.“

Neben dem Schmuck hat Kesha noch eine ungewöhnlichere Verwendung für ihre Sammlung gefunden. „Ich habe angefangen, sie überall in meinem Zuhause in kleinen Gläsern aufzustellen“, verriet sie. Die ,Timber‘-Interpretin erklärte, sie sei ein „Popstar“, der „eure Zähne braucht“, und wies darauf hin, dass diese sonst verschwendet würden. „Spült ihr sie etwa die Toilette herunter? Wo landen sie? Gebt sie mir. Kann ich sie wirklich haben? Das ist kein Scherz und keine Show“, sagte sie.

„Ab in den Mixer“ mit der gebackenen Plazenta
Anfang dieses Jahres erklärte Kesha, dass ihre Sammlung – die etwa seit 2012 wächst – nicht nur menschliche Zähne umfasst. Im Podcast .Call Her Daddy‘ enthüllte sie: „Ich habe meine Katzen, sie mussten ihre kleinen Zähne entfernt bekommen. Es sind kleine Katzen-Weisheitszähne. Die sammle ich auch.“ Im selben Interview verriet Kesha außerdem, dass sie die Plazenta ihrer Mutter in eine Halskette verwandeln ließ.

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Ihre Mutter Rosemary hatte den Ärzten verboten, ihre Plazenta nach der Geburt ihrer Tochter wegzuwerfen. Stattdessen nahm sie diese mit nach Hause, buck sie und bewahrte sie zwei Jahrzehnte lang in einer Schachtel im Keller der Familie auf.

Später entdeckte Kesha sie wieder und ließ daraus ein Schmuckstück anfertigen, das sie nun überallhin mitnimmt. „Die Plazenta soll einem angeblich eine zweite Sichtweise geben und dabei helfen, das dritte Auge zu öffnen. Das sagt zumindest meine Mutter“, schilderte die Musikerin. Über die Verarbeitung der Plazenta zu Schmuck fügte sie hinzu: „Ab in den Mixer, rein in eine Halskette. Fertig!“

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