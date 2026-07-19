Mehr Geld im Alter: So steigern Sie Ihre Pension

Wissen Sie, wie hoch Ihre Pension einmal sein wird? Wenn nein, dann sind Sie nicht alleine – rund die Hälfte der Österreicher zwischen 16 und 65 Jahren weiß über das aktuelle Guthaben auf dem persönlichen gesetzlichen Pensionskonto Bescheid. Dabei wäre ein Blick darauf durchaus sinnvoll, wenn auch oft ernüchternd. So kann man früh genug mit einer privaten Vorsorge starten, um etwaige Lücken abzudecken.