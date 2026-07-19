Nächste Razzia gegen Poser-Szene in Wiener City

Protzen, posen – und den Anrainern die Nerven rauben. Nach wie vor hält die Poser-Szene in der Wiener Innenstadt Bewohner, aber auch Polizei auf Trab. Der Geduldsfaden der Anrainer ist längst gerissen, sie versuchen bereits auf eigene Faust, ihre Gassen wieder zurückzugewinnen. Am Freitagabend rückte einmal mehr die Polizei zur Schwerpunktkontrolle an. Bis weit in die Nacht hinein hagelte es Anzeigen.