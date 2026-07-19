Ab morgen wieder normaler Zugverkehr auf Westbahn

Heute Sonntag gilt noch das Notprogramm

Bis dahin gilt weiterhin das Notfahrprogramm: Railjet-Express-Züge (RJX), ICE-Züge von und nach Deutschland sowie Nachtzüge verkehren planmäßig. Intercity-Züge (IC) fahren nur bis St. Valentin beziehungsweise Linz Hauptbahnhof. Die Westbahn ist im Stundentakt unterwegs und hält zusätzlich in St. Valentin, damit ÖBB-Fahrgäste umsteigen können. Zwischen St. Valentin und Wels werden ÖBB- und Westbahn-Tickets gegenseitig anerkannt.