Ab morgen wieder normaler Zugverkehr auf Westbahn

Nach dem schweren Oberleitungsschaden und den Schäden an einem Stellwerk wollen die ÖBB die Reparaturarbeiten bis heute Abend, Betriebsschluss (23.59 Uhr), abschließen. Reisende werden trotzdem gebeten, sich vor Fahrantritt über die genauen Abfahrtszeiten zu informieren.
Läuft alles nach Plan, wird der Zugverkehr auf der Weststrecke zwischen St. Valentin und Linz Hauptbahnhof ab morgen Montag, 20. Juli, wieder aufgenommen.
Heute Sonntag gilt noch das Notprogramm
Bis dahin gilt weiterhin das Notfahrprogramm: Railjet-Express-Züge (RJX), ICE-Züge von und nach Deutschland sowie Nachtzüge verkehren planmäßig. Intercity-Züge (IC) fahren nur bis St. Valentin beziehungsweise Linz Hauptbahnhof. Die Westbahn ist im Stundentakt unterwegs und hält zusätzlich in St. Valentin, damit ÖBB-Fahrgäste umsteigen können. Zwischen St. Valentin und Wels werden ÖBB- und Westbahn-Tickets gegenseitig anerkannt.
Die ÖBB bitten Fahrgäste, sich vor Reiseantritt über die aktuelle Verbindung zu informieren. Trotz Notfahrplan kann es weiterhin zu Verspätungen kommen.
ÖBB Pressestelle
Für den Nahverkehr verkehren zwischen St. Valentin und Linz Hauptbahnhof weiterhin Ersatzbusse, die auch von Fernverkehrsreisenden genutzt werden können.
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