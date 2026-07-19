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Polizei hat gelernt

Erhöhte Sicherheit nach Panne bei den Festspielen

Salzburg
19.07.2026 07:00
Die Gäste sollen dieses Jahr besser geschützt werden.
Die Gäste sollen dieses Jahr besser geschützt werden.(Bild: Salzburg Krone/Max Kronberger)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Nach einer Stör-Aktion durch Aktivisten im Vorjahr hat die Polizei trainiert: Moderne Maßnahmen und ein Experten-Konzept sollen zum besseren Schutz der Gäste in bei den Salzburger Festspielen beitragen.

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Uniformierte und Polizisten in Alltagskleidung irrten schlecht koordiniert durch die Festspielgebäude. Aktivisten mit Plakaten, die minutenlang die Galerie der Felsenreitschule belagern konnten. Protestierende, die gar nicht weit entfernt vom Bundespräsidenten, vom Vizekanzler, der Landeshauptfrau und zahlreichen internationalen Staatsgästen bis auf die Bühne gelangten. Ein Sicherheitsdesaster ersten Ranges. Hätte man das Ganze inszenieren müssen, man hätte es nicht skurriler auf die Bühne gebracht. Das Bild, das die Polizei bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele 2025 abgegeben haben, war erschreckend blamabel.

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