Pertl sammelt weiter Punkte für Olympia-Ticket

Pertl blickt bereits auf Weltcup in Rio de Janeiro

Der Start ins Rennen in Edmonton ist Pertl, wie auch Bruder Philip (im Ziel auf Rang 45) jedoch misslungen. „Ich bin am Ende der zweiten Gruppe aus dem Wasser gekommen“, erzählt der 31-Jährige. Gemeinsam mit anderen Athleten konnte er das Loch zu den Führenden jedoch schließen. Rein in die Laufschuhe war es „extrem heiß. Der Veranstalter hat von 37 Grad geschrieben. Das dürfte nicht ganz stimmen, aber weit über 30 Grad waren es sicher“, schildert der Neuntplatzierte, der Richtung Ziel seinen Tank nochmal komplett ausleerte. Jetzt richtet sich sein Blick bereits auf den kommenden Weltcup in Rio de Janeiro (Bra) in zwei Wochen.