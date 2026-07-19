Pertl sammelt weiter Punkte für Olympia-Ticket

Triathlet Lukas Pertl befindet sich weiter in Topform. Beim Sprint-Weltcup im kanadischen Edmonton lief der Pongauer auf den neunten Platz. In der laufenden Olympia-Qualifikation ist es das nächste gute Ergebnis für den 31-Jährigen.
Dieser Mann ist aktuell nicht aufzuhalten. Triathlet Lukas Pertl surft weiter auf der Erfolgswelle. Beim Sprint-Weltcup in Edmonton (Kan) erkämpfte er sich – wie im Juni in Huatulco (Mex) – den starken neunten Platz. „Ein sehr erfolgreiches Rennen, für mich ein großer Erfolg“, jubelte der Pongauer im Ziel. Damit machte er erneut wichtige Punkte im Rennen um ein mögliches Olympia-Ticket. Zur Erinnerung: Mit mehreren Top-15-Ergebnissen im Weltcup sollte es am Ende gut ausschauen.
Pertl blickt bereits auf Weltcup in Rio de Janeiro
Der Start ins Rennen in Edmonton ist Pertl, wie auch Bruder Philip (im Ziel auf Rang 45) jedoch misslungen. „Ich bin am Ende der zweiten Gruppe aus dem Wasser gekommen“, erzählt der 31-Jährige. Gemeinsam mit anderen Athleten konnte er das Loch zu den Führenden jedoch schließen. Rein in die Laufschuhe war es „extrem heiß. Der Veranstalter hat von 37 Grad geschrieben. Das dürfte nicht ganz stimmen, aber weit über 30 Grad waren es sicher“, schildert der Neuntplatzierte, der Richtung Ziel seinen Tank nochmal komplett ausleerte. Jetzt richtet sich sein Blick bereits auf den kommenden Weltcup in Rio de Janeiro (Bra) in zwei Wochen.
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