Merz: „Hatten kaum Zeit, mit Spahn zu sprechen“

„Bewegt viele Menschen“

Er sei sich bewusst, wie sehr das Thema „in seiner ganzen Dimension menschlich, juristisch, gesellschaftlich, ethisch sehr viele Menschen im Augenblick in Deutschland aus diesem aktuellen Anlass bewegt“, sagte Merz am Freitag. Im ZDF-Sommerinterview sagte er dann auch, dass er mit der Kommunikation rund um die Elternschaft nicht glücklich gewesen sei. „Wir hatten ja alle kaum Gelegenheit, mit ihm darüber zu sprechen. Er hat ja auch die Partei und die Fraktion erst sehr, sehr spät über das alles informiert. Wenn wir Zeit gehabt hätten, hätten wir das in Ruhe besprechen können (...)“, sagte der Kanzler.