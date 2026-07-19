Verraten Sie uns, wer heute Weltmeister wird!

Tag der Entscheidung! Heute, 21 Uhr, steht das große WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien an. Wer macht das Rennen – und vor allem: wie? Stimmen Sie jetzt ab und verraten Sie uns Ihren Weltmeister-Favoriten!
Die größte Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte findet heute mit dem 104. und letzten Spiel ihren glanzvollen Höhepunkt in New Jersey. Der amtierende Europameister Spanien um Jungstar Lamine Yamal kracht auf den amtierenden Weltmeister Argentinien um Evergreen Lionel Messi. Hochspannung ist garantiert, der Druck ist enorm hoch – auch auf die Teamchefs Luis de la Fuente und Lionel Scaloni ...
Anpfiff ist um 21 Uhr (unserer Zeit). Dann kommt‘s zum großen Showdown. Die Groß-WM in Nordamerika gipfelt in einem Aufeinandertreffen zweier Fußball-Großmächte inklusive Generationenduell zweier Superstars.
Im Finale in East Rutherford/New Jersey vor den Toren von New York wird Titelverteidiger Argentinien vom favorisierten Europameister Spanien gefordert. Der 39-jährige Lionel Messi bestreitet sein vielleicht letztes großes Finale und trifft dabei auf Lamine Yamal, den 19-jährigen Shootingstar der Spanier. Wie würden Sie aufstellen? Verraten Sie es uns in den Kommentaren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.