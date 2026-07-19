Verraten Sie uns, wer heute Weltmeister wird!

Die größte Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte findet heute mit dem 104. und letzten Spiel ihren glanzvollen Höhepunkt in New Jersey. Der amtierende Europameister Spanien um Jungstar Lamine Yamal kracht auf den amtierenden Weltmeister Argentinien um Evergreen Lionel Messi. Hochspannung ist garantiert, der Druck ist enorm hoch – auch auf die Teamchefs Luis de la Fuente und Lionel Scaloni ...