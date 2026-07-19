Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Buchpräsentation

„Schneckerl“, „Auge“ und der Kicker-Schutzpatron

Fußball National
19.07.2026 09:02
Herbert Prohaska (li.) und Klaus Augenthaler werden sich in Velden am Wörthersee mit dem ...
Herbert Prohaska (li.) und Klaus Augenthaler werden sich in Velden am Wörthersee mit dem Schutzpatron der Fußballer befassen.(Bild: APA/AFP/Karl-Josef HILDENBRAND, Krone, ORF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Legenden-Alarm am Wörthersee! Herbert „Schneckerl“ Prohaska und Weltmeister Klaus „Auge“ Augenthaler kommen als Stargäste am 4. August nach Velden, um einer Buchpräsentation zum „Schutzpatron aller Fußballer“ beizuwohnen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Der wichtigste Mann im Weltfußball kommt aus Italien, doch kaum jemand kennt ihn“, heißt es in der Veranstaltungsbewerbung. Liest sich kryptisch. Und interessant. Gemeint ist Luigi Scrosoppi. Er gilt, erfunden von Manfred Pesek, als „Schutzpatron aller Fußballer, Fußballerinnen und Fußballfans“. Autor Stefan Gottschling widmet dieser historischen Figur jetzt ein eigenes Buch. Erschienen im „Mohorjeva Hermagoras“-Verlag, wird das neue Fabrikat am 4. August im Hotel Post in Velden in Kärnten präsentiert.

Prohaska und Augenthaler kommen
Im Beisein höchster Prominenz. So hat sich neben Österreichs Jahrhundert-Kicker Herbert Prohaska auch Deutschlands Weltmeister und Bayern-Legende Klaus Augenthaler angesagt.

Promoter Ralph Schader (re.) mit Herbert Prohaska.
Promoter Ralph Schader (re.) mit Herbert Prohaska.(Bild: Sue)

Anpfiff zur Veranstaltung ist am 4. August um 14 Uhr. Organisiert und präsentiert von Promoter Ralph Schader, steht einem verbalen Offensiv-Spektakel nichts im Wege.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
19.07.2026 09:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
148.624 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
114.938 mal gelesen
Symbolbild
Oberösterreich
Vater und langjähriger Feuerwehrchef getötet
105.176 mal gelesen
Krone Plus Logo
Johann P. (r.) übergab im Vorjahr sein Amt – nun trauert die FF Rain um ihren langjährigen ...
Ausland
Kiew trifft „russisches Amazon“ bei Moskau schwer
1455 mal kommentiert
Hohe Rauchsäulen türmen sich mittlerweile täglich in Russland auf.
Innenpolitik
Mehr FPÖ-Gründer in Nazi-Partei als bisher bekannt
1185 mal kommentiert
War die FPÖ-Gründung stärker von NSDAP-Mitgliedern geprägt als bekannt?
Innenpolitik
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
908 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Mehr Fußball National
Buchpräsentation
„Schneckerl“, „Auge“ und der Kicker-Schutzpatron
Sport Tv Logo
Aufsteiger ohne Angst
Lustenau will auch mit kleinem Budget überraschen
Prestigesieg
Rapid gewinnt Testspiel gegen den Hamburger SV
Fehlte bei Test
Offensivspieler von Red Bull Salzburg vor Abgang
Sport Tv Logo
Grazer legen los
Trotz Umbruch: Warnschuss vom Sturm-Gegner!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf