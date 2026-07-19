„Schneckerl“, „Auge“ und der Kicker-Schutzpatron

Legenden-Alarm am Wörthersee! Herbert „Schneckerl“ Prohaska und Weltmeister Klaus „Auge“ Augenthaler kommen als Stargäste am 4. August nach Velden, um einer Buchpräsentation zum „Schutzpatron aller Fußballer“ beizuwohnen.
„Der wichtigste Mann im Weltfußball kommt aus Italien, doch kaum jemand kennt ihn“, heißt es in der Veranstaltungsbewerbung. Liest sich kryptisch. Und interessant. Gemeint ist Luigi Scrosoppi. Er gilt, erfunden von Manfred Pesek, als „Schutzpatron aller Fußballer, Fußballerinnen und Fußballfans“. Autor Stefan Gottschling widmet dieser historischen Figur jetzt ein eigenes Buch. Erschienen im „Mohorjeva Hermagoras“-Verlag, wird das neue Fabrikat am 4. August im Hotel Post in Velden in Kärnten präsentiert.
Prohaska und Augenthaler kommen
Im Beisein höchster Prominenz. So hat sich neben Österreichs Jahrhundert-Kicker Herbert Prohaska auch Deutschlands Weltmeister und Bayern-Legende Klaus Augenthaler angesagt.
Anpfiff zur Veranstaltung ist am 4. August um 14 Uhr. Organisiert und präsentiert von Promoter Ralph Schader, steht einem verbalen Offensiv-Spektakel nichts im Wege.
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