„Schneckerl“, „Auge“ und der Kicker-Schutzpatron

„Der wichtigste Mann im Weltfußball kommt aus Italien, doch kaum jemand kennt ihn“, heißt es in der Veranstaltungsbewerbung. Liest sich kryptisch. Und interessant. Gemeint ist Luigi Scrosoppi. Er gilt, erfunden von Manfred Pesek, als „Schutzpatron aller Fußballer, Fußballerinnen und Fußballfans“. Autor Stefan Gottschling widmet dieser historischen Figur jetzt ein eigenes Buch. Erschienen im „Mohorjeva Hermagoras“-Verlag, wird das neue Fabrikat am 4. August im Hotel Post in Velden in Kärnten präsentiert.