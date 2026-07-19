Blitzschlag löste im Rosental einen Waldbrand aus

Ein Blitz entzündete einen Baum, der am Samstagabend einen Waldbrand in Maria Elend (Kärnten) auslöste. 77 Feuerwehrleute rückten aus. Das Polizeihelikopter-Team stand ebenfalls im Einsatz.
Ein beginnender Waldbrand wurde am Samstag gegen 18.30 Uhr im Bereich Kapellenberg in Maria Elend entdeckt. Die Ursache war ein Blitzschlag, der während eines zuvor über das Gebiet gezogenen Gewitters einen Baum in rund 1200 Metern Seehöhe entzündet hatte.
Zum Einsatz in das unwegsame Gelände rückten die Freiwilligen Feuerwehren St. Jakob im Rosental, Maria Elend, Feistritz im Rosental, Unterbergen und Suetschach mit insgesamt 16 Fahrzeugen und 77 Kräften aus. Unterstützung aus der Luft kam vom Team des Polizeihubschraubers Libelle.
Der Brand konnte rasch eingedämmt und bis etwa 20.30 Uhr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Der dann einsetzende Regen verhinderte ein Ausbreiten der Flammen.
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