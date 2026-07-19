SPÖ: „Stimmt die Richtung doch nicht mehr?“



Der Grundtenor der Debatte ist klar: Die meisten Leser sehen den Absturz der SPÖ nicht als kurzfristiges Umfragetief, sondern als Ergebnis einer Entwicklung, die schon seit Jahren andauert. Für viele ist Andreas Babler dabei zwar das sichtbarste Gesicht der Krise aber längst nicht ihre einzige Ursache. Wie sehen Sie das?