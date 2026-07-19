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Babler unter Druck

SPÖ: „Stimmt die Richtung doch nicht mehr?“

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19.07.2026 13:28
Für zahlreiche Leser ist klar: Mit Andreas Babler findet die SPÖ nicht aus der Krise.
Für zahlreiche Leser ist klar: Mit Andreas Babler findet die SPÖ nicht aus der Krise.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Die jüngste „Krone“-Umfrage trifft die SPÖ ins Mark. Mit nur noch 15 Prozent rutscht sie auf einen historischen Tiefstand. Viele machen Parteichef Andreas Babler für den Absturz verantwortlich und sparen nicht mit Kritik. Die eindrücklichsten Kommentare lesen Sie hier!

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Andreas Babler wollte „Vertrauen aufbauen“, schlechte Umfragewerte schrieb er wiederholt den Altlasten der Vorgängerregierung zu und sie seien nur  „Momentaufnahmen“. Dass sich die SPÖ im Sturzflug befindet, ist allerdings nicht seit gestern so, sondern eine Entwicklung, die sich seit Monaten abzeichnet. Entsprechend deutlich fallen die Reaktionen der „Krone“-Leser aus.

„Diese Schuhe sind Ihnen zu groß“
Andreas Babler steht im Zentrum der Kritik. Zahlreiche Leser halten ihn für den falschen Mann an der Spitze der Sozialdemokratie. Ein Leser bringt es gereimt auf den Punkt:

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Leserkommentare
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hintern
Ja, Herr Babler, was ist da los?
Diese Schuhe sind Ihnen viel zu groß!
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Noch deutlicher wird Reinhold77: „Wenn die SPÖ Babler nicht schleunigst los wird, wird die Partei bei der nächsten Wahl nicht mehr im Parlament vertreten sein.“ Auch seine Qualifikation stellen viele Leser infrage. Sie werfen ihm vor, die Sorgen der Bevölkerung nicht ernst zu nehmen.

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Audite1
Herr Babler, auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen - aber sehen Sie bitte endlich ein, dass Sie es einfach nicht können. Den Willen will ich Ihnen ja keineswegs absprechen, aber es mangelt halt an so vielen Sachen, die Sie einfach nicht beherrschen, um für den SPÖ-Vorsitz und als Vizekanzler qualifiziert zu sein!
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Andreas Babler zeigt sich trotz der anhaltenden niedrigen Umfragewerte weiter zuversichtlich.
Andreas Babler zeigt sich trotz der anhaltenden niedrigen Umfragewerte weiter zuversichtlich.(Bild: Imre Antal)

„Die SPÖ hat ihre Wähler vergessen“
Ebenso heftig fällt die Kritik an der SPÖ selbst aus. Viele Leser glauben, dass ein bloßer Führungswechsel nicht ausreichen würde. Das eigentliche Problem liege tiefer: Die Partei habe sich von ihren traditionellen Wählern entfernt.

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TonyClifton
Was will man von einer Partei, die sogar auf die eigenen Wähler vergessen hat?
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tacito
Die Sozialdemokratie ist wirklich völlig im Eimer wenn man sich wirklich schon mit den Grünen matcht. Obwohl die Sozis mal so ne Macht waren. Also damals als man noch eine Arbeiterpartei war. Vielleicht sollte man sich doch an die alten Werte erinnern.
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mahe47
Einen Satz vermisse ich schon länger von der SPÖ: Die Richtung stimmt! Stimmt sie doch nicht mehr?
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„Viele Jahre SPÖ-Wähler – heute ganz sicher nicht mehr!“
Enttäuschung macht sich auch bei ehemaligen SPÖ-Wählern breit. „Die Partei ist einst die politische Heimat von Arbeitern und Pensionisten gewesen, heute erkenne er sie nicht mehr wieder“, schildert H.Maier. Ähnlich sieht es auch „Krone“-Leser John1974:

Zitat Icon

Die moderne SPÖ muss sich denen verschreiben die das Land am Laufen halten und für jene da sein die aktiv diese Gesellschaft tragen.

„Krone“-Leser John1974

Vom Absturz der SPÖ profitiert die FPÖ.
Vom Absturz der SPÖ profitiert die FPÖ.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

 „Der beste Wahlhelfer der FPÖ“
Ein drittes Thema zieht sich durch die Diskussion: Viele Leser glauben, dass der Absturz der SPÖ und die Schwäche der gesamten Regierung vor allem der FPÖ nützen. Manche goutieren das, andere blicken mit Sorge dieser Entwicklung entgegen.

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KroneLeser1987571
Der Babler is der beste Wahlhelfer der FPÖ!
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Vargsriket
-14% seit der Wahl an Stimmen verloren, bravo Koalition, ihr seid ja richtige patriotische Freunde des Herrn Kickl, den ihr ja eigentlich am Aufstieg abhalten solltet aber ihn effektiv +8% Wähler beschert habt, gefällt euch die EU etwa doch nicht so gut, oder warum helft ihr dem Kickl so effizient?
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Der Grundtenor der Debatte ist klar: Die meisten Leser sehen den Absturz der SPÖ nicht als kurzfristiges Umfragetief, sondern als Ergebnis einer Entwicklung, die schon seit Jahren andauert. Für viele ist Andreas Babler dabei zwar das sichtbarste Gesicht der Krise aber längst nicht ihre einzige Ursache. Wie sehen Sie das?

Ihre Meinung ist gefragt!
Ist Andreas Babler noch der richtige Mann an der Spitze der SPÖ? Braucht die Partei nur neues Personal oder einen grundlegenden Kurswechsel? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren!

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