Kleinflugzeug im Landeanflug von Laser geblendet

Polizei ermittelt wegen Gefährdung der Luftfahrt

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, aufgrund der erheblichen Gefährdung durch die Blendung verständigte die Flugbesatzung aber umgehend per Funk die Austro Control. Diese erstattete Anzeige bei der Polizei. Eine Fahndung nach dem oder den bislang unbekannten Täter(n) im Bereich der Grazer Innenstadt verlief bislang ohne Erfolg. Aufgrund des Verdachts der vorsätzlichen Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt werden die Ermittlungen fortgeführt.