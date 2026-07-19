Bist du deppat! Alaba zeigt seinen Mucki-Body

Noch kein neuer Klub?

Welcher dieser neue Klub sein wird, steht immer noch nicht fest. Mitte bis Ende August starten die europäischen Top-Ligen mit dem Meisterschaftsbetrieb. David Alaba scheint derweil offiziell noch in keiner Kaderliste auf. Sein Vertrag bei Real Madrid ist jedenfalls ausgelaufen, der Innenverteidiger ist ablösefrei zu haben. Top austrainiert ist er ja offensichtlich.