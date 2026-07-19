Bist du deppat! Alaba zeigt seinen Mucki-Body

Da fallen einem doch die inzwischen legendären Worte von ORF-Kommentator Daniel Warmuth („Bist du deppat“) ein: David Alaba zeigt in eine Insta-Story seinen mega austrainierten Mucki-Oberkörper.
Auch im Urlaub scheint‘s keine Zeit für Ausreden zu geben. David Alaba arbeitet sich am Laufband ordentlich ab, schwitzt – und das alles mit nacktem Oberkörper. Auf Insta zeigt sich der ÖFB-Teamkapitän bestens in Form, top austrainiert, also eigentlich bereit für den neuen Klub.
Noch kein neuer Klub?
Welcher dieser neue Klub sein wird, steht immer noch nicht fest. Mitte bis Ende August starten die europäischen Top-Ligen mit dem Meisterschaftsbetrieb. David Alaba scheint derweil offiziell noch in keiner Kaderliste auf. Sein Vertrag bei Real Madrid ist jedenfalls ausgelaufen, der Innenverteidiger ist ablösefrei zu haben. Top austrainiert ist er ja offensichtlich.
In der Zwischenzeit fungiert Alaba als Briefmarken-Testimonial. Die Österreichische Post startet ihre neue Serie „Sport“ mit einer Widmung an den österreichischen Teamkicker. „Österreich ist meine Heimat, mein Land, meine Identität. Eine eigene Sonderbriefmarke zu bekommen, ist für mich ein großes Privileg und eine wirklich riesengroße Ehre“, wird der 34-Jährige in einer Aussendung zitiert.
Erstausgabetag ist der 20. Juli – der Tag nach dem WM-Finale. Das ÖFB-Team war im Sechzehntelfinale ausgeschieden.
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