Kurz vor Start: Nächster Pilot wird strafversetzt

Bittere Nachricht für Carlos Sainz unmittelbar vor dem Grand Prix von Belgien. Weil er nach dem Qualifying in Spa eine vierte Control Electronics Unit (Steuerelektronik) einbauen ließ, wurde der Williams-Pilot nun um fünf Positionen strafversetzt.
Mit der Maßnahme überschritt Sainz das erlaubte Kontingent an Power-Unit-Komponenten, anstatt von P14 aus ins Rennen zu starten, muss der Spanier als 19. die Aufholjagd aufnehmen.
Dass er „nur“ um fünf Positionen versetzt wurde, hat Sainz den Strafen an Red-Bull Pilot Isack Hadjar sowie dem Aston-Martin-Duo um Lance Stroll und Fernando Alonso zu verdanken.
Beste Karten für Kimi
Weitaus bessere Karten hat WM-Leader Kimi Antonelli. Nachdem er im Silverstone-GP außerhalb der Punkte gelandet war, raste der Mercedes-Pilot am Samstag zur Poleposition in Spa. In der Fahrerwertung liegt der italienische Teenager 25 Zähler vor Teamkollege George Russell.
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