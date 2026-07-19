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Frage des Tages

Macht die Politik genug für die Pflege?

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19.07.2026 13:02
Pflegekräfte schlagen seit Jahren Alarm: Personalmangel, hoher Arbeitsdruck und wachsende ...
Pflegekräfte schlagen seit Jahren Alarm: Personalmangel, hoher Arbeitsdruck und wachsende Bürokratie belasten den Berufsalltag.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
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Von Community

Viele Pflegekräfte schlagen schon seit Jahren Alarm: Während die Bevölkerung älter wird, wächst der Personalmangel weiter an. Pflegebedürftige warten oft monatelang auf Unterstützung oder einen Heimplatz. Unsere Frage des Tages vom 19. Juli lautet: „Finden Sie, dass die Politik ausreichend genug für die Pflege macht?“

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Reichen die bisherigen Maßnahmen aus, um den Beruf attraktiver zu machen und die Versorgung langfristig zu sichern? Oder braucht es deutlich mehr Investitionen, bessere Arbeitsbedingungen und weniger Bürokratie? Wo sehen Sie die größten Baustellen und welche Lösungen erwarten Sie von der Politik?

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